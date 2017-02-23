善偽裝、求生有術！竹節蟲大建「女人國」

津田氏大頭竹節蟲。（台北市立動物園提供）

外形讓人覺得不可思議的竹節蟲，因為具有孤雌生殖的特性，族群樣貌以十足的「女人國」來比擬，一點也不為過。牠們以擅於偽裝聞名、六肢有再生能力，遇到緊張狀況時還會噴出乳白色的液體來驅敵，即使是負責每天照顧牠們的保育員，也常躲不過這種「噴射攻擊」。到台北市立動物園昆蟲館，您可以再靠近一點，觀察珍貴稀有動物：津田氏大頭竹節蟲。

津田氏一日齡。（台北市立動物園提供）

津田氏大頭竹節蟲是台灣特有種動物，只分布在蘭嶼、綠島和恆春半島，終身棲息在林投樹上，以林投葉為食。牠們身體的顏色與林投葉很像，體型比一般竹節蟲粗壯，除了清晨跟傍晚兩次進食時間外，大多躲在林投的葉鞘中、動也不動，所以很不容易被發現蹤跡。

即使眼尖的民眾注意到，也難免認為白天幾乎不移動的竹節蟲是假的。保育員請大家仔細觀察津田氏大頭竹節蟲的偽裝招數，同時猜猜看葉鞘間堆積的究竟是牠們的糞便還是卵。

津田氏竹節蟲脫皮時，可以看見儲存液體的囊袋。（台北市立動物園提供）

津田氏大頭竹節蟲除了偽裝，還有一套用來嚇退天敵的防身術，當牠受到驚擾時會以很快的速度逃跑，或從前胸背板的兩側噴出乳白色的液體，最酷的是還能調整噴射的角度。

津田氏竹節蟲喜愛躲藏在林投樹葉的葉鞘中休息，因此不易被發現。（台北市立動物園提供）

保育員每次更換新鮮植栽時，總是會遭到「噴射攻擊」，而且不論從哪個角度都不容易避開被噴灑的命運，保育員形容這種防禦性物質獼猴桃鹼（actinidine）的味道有點像蘆筍汁，但或許對鳥、蜥蜴等天敵比較有效。

津田氏卵。（台北市立動物園提供）

津田氏大頭竹節蟲的族群樣貌，是有名的女人國，族群裡很少出現雄蟲，孤雌生殖（parthenogenesis）的特性使未受精的卵亦可孵化。台北動物園在照養津田氏大頭竹節蟲的過程中，雖然也曾經養出過3隻雄蟲，但目前仍不清楚雄蟲發生的原因，或牠們在族群遺傳結構上擔任的角色。

新鮮的排遺。（台北市立動物園提供）

津田氏大頭竹節蟲屬於不完全變態的昆蟲，從若蟲長到成蟲要經過好幾次蛻皮，翅膀短不會飛，因此族群分布相當侷限，只有在恆春半島、蘭嶼和綠島的林投上才有機會找到牠。現在就請到昆蟲館的台灣昆蟲區，認識體型粗壯、身懷絕技的津田氏大頭竹節蟲。

(中時電子報)

當津田氏竹節蟲遇到危險時，會噴出乳白色汁液驚嚇敵人，噴射的角度方向還能隨心所欲。（台北市立動物園提供）