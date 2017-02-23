北韓指馬來西亞應為其公民之死負責

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北韓中央通信社（KCNA）今天報導，馬來西亞應為上週1名北韓公民之死負責，報導並且指責馬國政府在南韓謀畫下展現「不友善的態度」。

報導說，馬國已初步通知北韓，這名持有外交護照的男子本月13日在吉隆坡國際機場死於心臟病。

南韓和美國官員相信北韓領導人金正恩同父異母兄長的金正男，是被北韓特工毒死。（譯者：中央社簡長盛）1060223

(中央社)