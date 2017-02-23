2月23日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●新北市地政局副局長跳樓亡 涉貪遭搜索後 留下「沒拿錢」遺書…

被新北地檢署列為「他」字案貪瀆被告的新北市政府地政局副局長王聖文，21日清晨遭廉政署登門搜索，7小時後自住處跳樓身亡，僅寫下「沒有拿錢」的遺書，卻留下一大堆謎團。辦案人員透露，全案起於2014年一封匿名檢舉函，懷疑王在副局長任內藉泰山塭仔圳等重劃案收賄；王雖已身故，但仍有大咖公務員未到案，將持續偵辦。

●國道客運票價 3月起調漲

國道客運票價3月1日起將陸續調漲！交通部公路總局統計，目前至少有8家業者確定調整票價，包括統聯、首都、國光、和欣、葛瑪蘭、日統、亞聯與基隆客運等。根據業者公布的票價，漲幅多落在3％至68％之間不等，台中─台南路線的促銷票價，則從100元翻倍成200元。

●法官協會：司改大戲 瞿海源轟：未審先判

司改國是會議第三組分組會議昨登場，法官協會質疑這是給民眾看的「司改大戲」，籌備委員會副召集人瞿海源深感不滿，反轟「還沒開會怎麼就審判，這是什麼樣的法官？」面對法官論壇、檢察官協會連日批評，瞿更直言「本身就是要被改革對象，還在那說三道四！」火藥味濃厚。

重點要聞

●土豪哥 9毒品灌死小模 求刑12年

震撼全台Ｗ飯店郭姓小模命案，主辦5天4夜毒趴的「土豪哥」朱家龍鬼扯案發時他關在臥室「看電視」，不知有毒趴還鬧出人命，但檢警追出他因離婚鬱悶辦趴解悶，竟無限供應毒咖啡、軟糖、梅片等十種毒品給與會男女，還找傳播妹陪搖作樂，導致前來的郭女使用9種毒品猝死，且在郭昏迷、抽搐失禁，一行人反找上吳姓密醫打排毒針、延誤就醫，北檢昨依違反《藥事法》提供禁藥致人於死，將朱男起訴求刑12年。

●張國煒拼年底開航空公司

長榮航空前董事長張國煒強勢復出！《壹週刊》報導，去年因遺產事件成為矚目焦點的張國煒首度證實，將放下長榮集團另起爐灶，於今年砸二十億元籌組星宇航空，力拼年底前復出航空界。不過由於星宇航空仍未正式成立，業界人士估，向民航局申請飛航執照最快也要一至兩年時間。

●釀24傷 台鐵炸彈客判30年

台鐵炸彈客林英昌因罹癌、求職不順生活困頓，竟自認社會對不起他，發動自殺式攻擊，去年七月七日在台鐵台北開往松山火車站的區間車上引爆自製的炸彈，導致自己及二十四名乘客遭炸燒燙傷、手腳骨折，北院昨依製造爆裂物、二十四個殺人未遂、二十六個毀損等共五十一罪，將他判處有期徒刑的上限、三十年徒刑，併科罰金三十萬元。

重點要聞

●美再下移民新禁令 加速遣返無證移民

目前在美國非法居留的「無證移民」約有一千一百萬人，由於人數眾多，過去只有犯罪者才會被優先遣返。但美國總統川普上月指示強化執行移民法，國土安全部廿一日下達兩項新指令，無證移民即使僅是交通違規，只要被捕，都可能面臨遣返命運。

●泰山塭仔圳案 被質疑假開發真炒房

新北市府地政局副局長王聖文前天在檢方搜索後，留遺書跳樓身亡。據了解，王負責新北市多起土地重劃案，其中引起檢方關注的泰山塭仔圳、新店中央新村北側土地重劃開發案，涉及利益超過千億。

●清泉崗40毒包丟3公里…不排除陰謀論

空軍清泉崗基地發現四十多包毒品安非他命，檢方昨勘查發現毒品散布停機坪、籃球場、行政大樓等明顯地點，綿延兩、三公里，好像怕不會被人發現，不排除「陰謀論」；軍方也認為不太像「遺失」，但如果真是蓄意製造事端，「花的成本還滿高的」。

重點要聞

●捲弊案被搜索》新北市地政副局長跳樓 遺書：我沒拿錢

新北市地政局副局長王聖文因捲入一起建商行賄疑案，前天一大早桃園住處遭檢廉搜索，不料他當天下午三點多，留下一紙寫有「我沒有拿某某某、某某某的錢」的遺書後，就從住處跳樓輕生，震驚各界。

●W飯店命案》10毒催命嗨死小模 土豪哥被求刑12年

偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，台北地檢署發現「土豪哥」朱家龍等人涉提供十種混摻毒品的軟糖、梅片、咖啡包等，供開趴者食用，且現場已有人身體不適仍持續供毒玩樂，甚至郭姓小模神智不清時，竟找密醫打「排毒針」延誤送醫，導致她死亡，犯後又推稱郭女是在家中用藥，誤導辦案，檢方昨依「藥事法」轉讓偽藥、禁藥致死等罪，起訴土豪哥六人，並對土豪哥具體求刑十二年。

●首位判刑港特首 曾蔭權入監20月

香港前行政長官曾蔭權二十二日因「公職人員行為失當罪」，被判處入獄二十個月，且不得緩刑，成為香港史上首位入獄的卸任特首。曾的另一項罪名「行政長官收受利益罪」，則將於九月重審。法官宣布刑期後，曾蔭權表情平靜，由法警押解離庭。他的妻子曾鮑笑薇由兩名兒子攙扶步出法院，表示「今日是好黑暗的日子」，他們將上訴。

(中時電子報)