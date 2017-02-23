巴西參院通過提名莫萊斯任最高院大法官

我要評比

巴西參議院今天以55票贊成、13票反對的結果，通過總統泰梅爾提名前司法部長莫萊斯出任聯邦最高法院大法官案。

隨著參議院通過提名案，莫萊斯（Alexandre de Moraes）將遞補上月在里約熱內盧南海岸發生墜機意外過世的聯邦最高法院大法官札瓦斯基（Teori Zavascki）的缺額。

雖然莫萊斯遞補札瓦斯基的缺額，但他不會接管巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案相關之訴訟，因為大法官法金（Edson Fachin）已經由電子抽籤成為承審該案的報告人。

莫萊斯現年48歲，為憲法學博士，曾擔任聖保羅州公共安全廳長，原屬巴西民主社會黨，但巴西憲法嚴禁法官從事政黨活動，所以莫萊斯已脫離黨籍。

參議院將發送1份聲明給總統泰梅爾（Michel Temer），簽署聯邦最高法院新大法官的任命狀。之後，法院有30天的時間排定莫萊斯的就職日期。1060223

(中央社)