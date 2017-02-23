南韓恐陷火海？美軍打擊北韓的5大戰術

美國的B-2幽靈（B-2 Spirit）戰略轟炸機，具有隱形功能。（圖/美國空軍）

美國政府自川普上任以來，朝野湧現大量對北韓進行武力打擊的言論和方案，認為需對北韓先發制人，以阻止對美本土進攻擊。根據南韓媒體《中央日報》彙整了5種打擊北韓的軍事手段，包含核彈炸機威脅、隱形轟炸機地毯式轟炸到擊沉北韓潛艇等，但這些攻擊可能演變成全面戰爭，甚至波及到南韓首都首爾變成一片火海，因此這些提案仍存有隱憂。

一、部屬核轟炸機

首先對平壤施壓，美軍可派遣戰略轟炸機，能精準打擊金正恩的藏身之地「錦綉山太陽宮」，並定期向韓國半島出動，使金正恩行動受大極大限制。不過，缺點是軍事費用與北韓反擊等威脅帶來的軍事疲憊都會因此增加。

二、攔截北韓發射的洲際彈道導彈（ICBM）

美國前防長佩里(William Perry)曾於上月公開主張這種方案，如果能成功攔截版涵的洲際導彈，則可證明美國的導彈防禦系統的實戰能力，但如果攔截失敗，則不僅會在國際上出醜，而且還會影響在韓國部署薩德系統的進程。而麻省理工學院（MIT）教授波斯托爾（Theodore A. Postol）則說，美國彈道防禦系統有嚴重的局限性，像北韓那樣技術水平較低的導彈會像風車旋轉降落，在此情況下，攔截成功率明顯降低。

三、使用機載雷射武器對導彈進行攔截

美國眾議員在美國眾議院外交委員會上表示，機載雷射武器儘管價格昂貴，但可提高性能要求，雖然這一方案曾因費用問題被中止，但目前應重新推進。

四、擊沉北韓潛艇

美國鷹派人士、美國企業學會（AEI）高級研究員尼古拉斯（Nicholas Eberstadt）上月底曾在參議院外交委員會上建議，若是北韓再度發射洲際彈道導彈（ICBM）時，可以在水下秘密實施擊沉北韓潛艇，以進行報復。也就是說，北韓目前正在研發潛射彈道導彈(SLBM)，因出於消除北韓核彈威脅的考量，或許水下秘密擊沉北韓潛艇會取得效果，這樣的作戰策略可展現對北韓制力的優點，但缺點是北韓也有可能進行水下秘密任務反擊。

五、使用隱形戰機進行地毯式轟炸

今年1月，美國智庫STRATFOR發布的先發制人打擊方案就包含出動隱形轟炸機B-2「幽靈」轟炸機和F-22「猛禽」戰鬥機對北韓進行轟炸。

該計劃指出，首先派出10架B-2和24架F-22秘密集結於南韓和日本等地，先由10架B-2進行首波打擊，並搭載10枚機載重型鑽地炸彈（MOP）和80枚精確制導炸彈進行攻擊，摧毀北韓核子設施，第二波則出動24架F-22和已進入韓半島東部海域的2艘俄亥俄級核動力潛艇，再由F-22突襲北韓空軍基地，阻止北韓可搭載核炸彈的H-5轟炸機起飛，同時，2艘核潛艇發射巡航導彈對北韓境內主要目標實施攻擊。

不過，STRATFOR表示，若此項計畫未能及時摧毀北韓，可能使美軍和其盟邦受到反擊，讓南韓也陷入一片火海，另外，目前也無法了解北韓核設施的確切位置，以及該設施有受到哪些軍事防護。

(中時電子報)