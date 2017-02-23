英首都警署 出現近200年來首位女總監

倫敦警察廳新總監克雷西達·迪克。(美聯社)

前英國外交部官員、資深警員克雷西達·迪克(Cressida Dick)今獲任命成為倫敦警察廳的新總監，使她成為英國188年以來第一位女性首都警察廳總監。

根據BBC報導，56歲的迪克的任命也表示，英國的三個主要警力要職：警察廳總監、國家打擊犯罪調查局(National Crim Agency)局長和全國警察局長委員會(National Police Chief’s Council)會長，首次皆由女性擔任。

但對巴西籍電工Jean Charles de Menezes的家人而言，迪克的任命是個壞消息。de Menezes在2005年倫敦地鐵發生連續七起爆炸案後，遭警方誤認為是逃犯之一而遭射殺，當時領導警方行動的人就是迪克。法官後來認為倫敦警方當時違反了健康和安全法，但不認為狄克有任何個人疏失。

迪克將掌管有4.3萬成員、預算達30億英鎊的倫敦警察廳，她將會面臨來自媒體的壓力，尤其是英國媒體往往將地方事件渲染成全國性的危機。迪克也將必須定期向倫敦議會、內政部委員會的國會議員，倫敦市長以及內政部長報告。

de Menezes的親戚Patricia Armani和Alex Pereira對迪克的任命感到相當失望，認為這表示警察即使做了壞事也不會遭受責難。尤其是現在恐怖主義威脅了大眾安全，他們擔心倫敦警方將無法保證無辜人士不會遭到誤殺。

迪克自牛津大學畢業後，曾短暫擔任過會計但之後在1983年進入倫敦警察廳，2009年她成為倫敦警力第一位女性助理處長，之後成為英國反恐部隊的主腦。她在倫敦警察廳總共服務了31年，直到2014年12月才離開成為外交部司長。

(中時電子報)