巴西女探監 私處藏近10公尺軟銅線

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巴西聖保羅州內地城市馬提諾波里斯監獄1名囚犯的妻子，今天探監時被發現在私處藏有近10公尺長的軟銅線、一些耳機和連接線。

聖保羅監獄管理廳指出，馬提諾波里斯（Martinopolis）監獄的金屬探測器在例行檢查探監訪客時發現此事。

探監的囚犯妻子當場承認在她的生殖器內藏有1包東西。獄警協助取出她體內包裹，發現裡面竟然有33副鬆動的耳機、17條耳機連接線和9.6公尺長的軟銅線。

雖然夾帶上述物品的動機不明，但這名婦女被帶至警局錄取口供後已獲准保釋。1060223

(中央社)