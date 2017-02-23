恆春老婦爆頭亡 兇手竟是同樣年邁的鄰居

江姓老婦19日在恆春大光山區一處工寮，被兒子發現陳屍在內，且頭部有7公分撕裂傷。（周綾昀攝）

警方23日早宣佈破案，將於10時統一說明。（周綾昀攝）

屏東恆春大光74歲的江姓老婦，19日遭爆頭陳屍在山區工寮躺椅上，不但頭部凹陷，且左手臂疑似阻擋遭80公分木棒攻擊而骨折，警方今早宣佈破案，主嫌是與江婦土地相連的7旬董老先生，當天因土地測量問題，持木棍前往談判，一時不合痛下毒手，預計10點統一說明案情。

(中時)