新版旅遊禁令 白宮延至下週發布

我要評比

白宮官員今天指出，白宮已延後發布取代7個穆斯林為主國家人民赴美旅遊禁令的新行政命令。

路透社報導，這名白宮官員說，新的命令目前預料會在「下週某時」發布。

美國總統川普之前指出，他預期本週發布新的命令。（譯者：中央社徐睿承）1060223

(中央社)