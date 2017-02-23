加拿大麥當勞 即日起供應全天候早餐

速食連鎖店麥當勞（McDonald's）在加拿大的分店自21日起，開始供應全天候早餐(All-day breakfast) 。另一家加拿大知名快餐連鎖店A＆W，也將自27日跟進。

北美各大快餐連鎖店供應全天候早餐，蔚為時尚潮流，主要是因應消費者飲食習慣改變而做出的大變革。對於終於可以在不同的時間吃到早餐，加拿大民眾反應出奇熱烈。

不少人在推特上開心表示，「加拿大終於等到了！」、「老天爺聽到了我的祈禱」、「啊！今天終於可以睡到飽，然後再去吃個滿福堡...」。

事實上，美國地區的麥當勞連鎖店早在2015年10月6日，即已開始提供全天候早餐，銷售情況反應不錯。美國麥當勞目前更進一步試行「外送到家」服務，不少加拿大人也正引領企盼中。

2017年是麥當勞在加拿大地區開業50周年，目前麥當勞在全加共有1450家分店。自2月21日上午11時起，參與提供全天候供應早餐的加拿大麥當勞分店總計有1100家。

麥當勞先是從去年起，在加拿大多倫多2家連鎖店推出全天候早餐試水溫。今年稍早，再於安大略省、卑詩省和魁北克省共17家分店試行，然後再大規模推展。

加拿大麥當勞表示，加拿大人希望在任何時候都吃得到早餐，「全天候早餐」是過去這一年來，顧客提出最多的要求之一。

即將在27日提供全天候早餐的另一家速食店業者A＆W向加拿大廣播公司（CBC）表示，去年他們在40家分店試行全天候早餐，結果「迴嚮非常大」，尤其是千禧世代的人。

據市場調查公司NPD集團統計，2015年12月至2016年11月，在加拿大餐館用餐的65億人次中，有12億4000萬人次是去吃早餐；這個數字比前一年同期增加了6.3%，但吃午餐和吃晚餐的人數並沒有同樣的增長。

現代人是不是仍然需要一天吃3餐？「全天任何時候都可以吃早餐」，是不是已經是新的常態？正引發熱議。1060223

(中央社)