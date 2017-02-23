鄭爽曝超Man閨房照 驚呆網友

鄭爽用微博小號自曝閨房照。（圖／達志影像、取自微博）

大陸女星鄭爽總給人小仙女形象，可她每回登上熱搜卻都因為私生活，日前只因一組吸菸照讓她又成為話題，鄭爽這回不再忍耐，開了微博小號大罵髒話，儘管事後表示只是轉載，但她決定開始做自己，日前又無懼形象曬出閨房照，但她房間看來有些凌亂，就連襪子也都亂丟。

鄭爽近來決定做自己，她開了微博小號，用字遣詞都不像粉絲印象中的女神，而是真正的她，就連粉絲留言，她也都盡量一一回覆，讓不少死忠粉絲開心不已。近來她更有意出書說出所有的委屈，讓不少人都表態力挺！

只是在忙寫書的過程中，鄭爽不忘和愛犬互動，更將整個過程貼上網，這也一帶讓她的閨房照曝光，擺設超級隨興的模樣，就如同真實的鄭爽不拘小節，但地板上亂丟的襪子與拖鞋，還是讓部分網友驚呆，認為這和想像中的女星不一樣，可鄭爽也出聲「這不是我的。」笑壞粉絲。

(中時電子報)