花蓮小鐵人培訓 學童自我挑戰

花蓮縣擁有鐵人三項最佳天然場所，教育處發展「小鐵人」特色運動，小鐵人培訓計畫於寒假前在瑞穗鄉瑞美國小啟動，預計今年5月舉辦小鐵人嘉年華，各校分享參與成果。

花蓮縣政府教育處指出，小鐵人培訓計畫今年是第1年，先從校內有游泳池與專任教練的學校開始推動，未來會逐步增加參與學校，期待透過小鐵人讓學童建立自我挑戰、解決問題的能力。

參與「小鐵人」培訓計畫學校包括花蓮縣中正國小、玉里國小、瑞穗國小、銅蘭國小、瑞美國小、富里國小、新城國小及國風國中等8所國中小學。

花蓮縣政府教育處長劉美珍表示，花蓮好山好水是練習鐵人三項最好的天然場所，藉由小鐵人─游泳、自行車及跑步的訓練，養成規律運動的好習慣，並於活動中相互關懷、合作，點燃學習熱忱。1060223

(中央社)