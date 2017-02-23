屏東檳榔轉作 業者提優渥契作

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農委會推動檳榔廢園，今年起檳榔廢園轉作，每公頃補助15萬元，農糧署南區分署表示，屏東有業者提出優渥契作條件，種植牛樟、香檬等高經濟作物，是檳榔轉作契機。

農糧署南區分署長姚志旺表示，今年起檳榔廢園每公頃補助新台幣15萬元，轉作作物包括油茶、無患子、油柑、綠竹筍、茶、芒果、牛樟、新興柑桔、短期經濟林（相思樹、楓香）及羅漢松等，每公頃另外再補助5萬元種苗費。

姚志旺說明，申請廢園面積同筆土地或毗鄰多筆土地合計最小面積需為0.1公頃，農民可以選擇1次廢除或每年廢除全部面積的1/3，全部廢除的，核發補助費每公頃15萬元，分3年廢除者每年補助5萬元，且3年均需勘查。

姚志旺說，屏東縣檳榔種植面積有1萬多公頃，大部分為平地檳榔園，目前有業者提出優渥契作條件，包括種植牛樟、香檬、甘藷（地瓜）、紅藜、紅心芭樂及毛豆等經濟規模及產值龐大的優良農產品，是屏東縣廢檳榔園且種出好農產的契機。

有意願廢檳榔園轉作的農民，請攜帶申請人身分證、帳戶影本及最近3個月內土地登記簿謄本及地籍圖謄本，向土地所在地鄉（鎮、市、區）公所申辦，申辦日期到12月31日截止。1060223

(中央社)