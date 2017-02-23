日產汽車高恩社長去職 專任會長

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日產汽車23日宣布，高恩(Charlos Ghosn)社長4月1日起將卸下社長（總經理）之職，從原本兼任會長轉為專任會長（董事長）。社長一職則由共同最高經營負責人 （CEO ）西川廣人繼任。

高恩的父母為黎巴嫩移民後裔，他本人出生於巴西，在法國成長，為法國知名企業家。高恩被日產挖角後，因執行日產復興計畫，讓日產起死回生，也讓他聲名大噪。

(中時)