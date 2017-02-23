安以軒美顏美過頭 一邊鼻孔竟不見了
外型甜美的安以軒，近年把事業重心轉往大陸發展，不過雖然工作繁忙，仍時常用微博和粉司分享近況，22日她曬出系列美照，卻被發現其中一張的鼻孔少了一邊，似乎是美顏美過頭，引起網友熱議。
22日安以軒要工作前，被窗外暖陽給吸引，忍不住拿起美顏手機拍幾張照，她也在微博分享成果，詢問大家覺得效果如何？不少粉絲都留言頻誇她太漂亮了，「姐姐你美死了」、「還是個吃貨，身材又好，我沒法活了」。
不過有網友發現，其中一張自拍美照，她的一邊鼻孔竟然消失，大家都直呼這太尷尬，還有人說自身經驗，表示他的同事也是被美顏P掉了，照片一出逗樂不少網友，引起熱議。
(中時電子報)
關鍵字：安以軒
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