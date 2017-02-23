恆春老婦命案偵破 逮捕80歲老翁

屏東恆春鎮大光里74歲江姓老婦人19日被發現陳屍自己農地的工寮，警方今天宣布破案，逮捕隔壁農地主人80歲董姓老翁，兩人疑似為農地爭吵，警方還在深入調查中。

江姓老婦因為人和善，同村都叫她「好嬸」，19日被發現陳屍工寮，頭部被重擊，一旁有染血的木棍疑似凶器，警方以監視器和江婦身上的DNA查到董姓老翁犯案。

警方表示，民國104年，江婦曾因農地測量問題對董姓老翁家提告，19日當天可能因此爭吵，不過，老翁還不承認，警方正深入調查，將在上午10時舉行記者會，公布詳細案情。1060223

(中央社)