墨西哥男3度遭美遣返 邊界跳橋自殺
一名墨西哥男子被從美國遣返後半小時自殺身亡。45歲的瓦倫西亞（Guadalupe Olivas Valencia）從美墨邊界一座橋上跳下身亡。這是他第三次被美國遣返。
美國總統川普在競選期間就宣示要嚴厲打擊移民，日前他下令擴大掃蕩美國境內約1100萬非法移民。
BBC新聞報導，目擊者說，瓦倫西亞當時大喊說他不想回墨西哥，他看起來似乎相當痛苦。他在美國聖地牙哥（San Diego）和墨西哥蒂華納（Tijuana）邊界交界一個主要的通道附近的橋上跳下。當地媒體報導，他身邊有一個塑膠袋，就像是美國海關關員用來放置移民財物的袋子。
瓦倫西亞來自墨西哥的錫那羅亞州（Sinaloa），那裏是墨西哥治安最差的地方，也是知名販毒據點。墨西哥官員表示，這是瓦倫西亞第三次從美國被驅逐，他死於心臟病和腦震盪。
(中時電子報)
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