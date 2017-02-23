慟！LA住宅區槍擊案！流彈擊斃台灣8歲男童

遭流彈波及而不幸死亡的8歲男童黃敏喬（Jonah Min Hwang）。（圖取自美國《Los Angeles Times》網頁）

槍枝暴力又造成無辜性命受害！美國加州洛杉磯波莫納市（Pomona）住宅區周一（2月20日）晚傳出槍擊案。兇狠的槍手開車朝民宅內連開數槍，當時處於屋內的一名華裔男童遭不幸遭流彈擊斃。稍早家屬為童的葬禮集資，從資料上顯示，遭意外擊斃的男童是3年前從台灣的孤兒院領養。

台灣男童遠走他鄉，不料發生意外！美國《Los Angeles Times》報導，住在8歲男童黃敏喬（Jonah Min Hwang）美國時間周一晚上和家人受在教會認識的屋主之邀，原兩家人要共進晚餐時，不料槍手開車靠近該棟民宅，狠狠地朝屋內開了數槍，槍手之後逃逸，然無辜的男童卻頭部中彈，送醫後搶救後仍不治。

男童家屬難忍悲傷，在募款網站開設專頁為他的葬禮集資。在聲明中寫到，男童現年8歲，他的名字為Jonah Min Hwang，華文名字為「黃敏喬」。可愛的Jonah是他們3年前從台灣的孤兒院領養到美國的。

聲明中指出，來美國這幾年，Jonah活潑個性、隨時帶著微笑，他的陽光與開朗為這個家庭帶來許多歡樂。他喜歡運動、超級英雄，假日時總愛和爸爸摔角、跑、笑，他很快地適應美國生活，更是是這個家庭的開心果。很難想像槍手竟無情地帶走他寶貴的生命，很難想像失去Jonah的未來該如何度過。

在家屬聲明上放著Jonah可愛笑顏的照片，當消息傳出來，很多台灣人也很傷心。原以為到了美國能享有有新家庭的溫暖，沒想到卻是斷送他的寶貴生命。Jonah黃敏喬的家人預計集資1萬美元（約30萬台幣），能為讓他辦葬禮、追思會，讓他好好天堂繼續當個快樂小天使！

目前LA警方仍未抓到兇手，然當地屬於一般住宅區，受槍擊的屋主是名教師，也未和人結怨，為何會發生槍擊案，目前還有待警方查緝，盼民眾提供線索，早日還給小男童一個公道。

(中時電子報)