本土派一定傾台獨？詹啟賢：希望統一者也不少
國民黨主席參選人詹啟賢昨日出席「讓國民黨不一樣改革座談會」，談到如何定義本土派，用省籍？選區民眾在中南部？閩南話講的好？或是主張獨立？他認為也不盡然，因為本土派裡面希望統一的也不少，台灣是多元包容的社會，實在不需在此類議題打轉。
「讓國民黨不一樣改革座談會」由北投婦聯三村文化里活動中心舉辦，現場參與民眾不少是退伍軍人或是軍人後代，詹啟賢出席爭取眷村支持的意味濃厚。
會中有民眾問詹啟賢其兩岸主張為何？詹認為，過去8年兩岸穩定因有互信基礎，但世界局勢在改變，兩岸關係是動態的，不可能像一攤死水，要跟著局勢變化作調整，他主張在九二共識基礎上做前瞻性探討，以及探討和平協定的可能性，但這些必須在「中華民國憲法」基礎上來探討，才能讓民眾有更多保障。
至於國民黨是否應改為台灣國民黨爭取本土派選民？詹啟賢認為沒必要也沒意義，依他所知，在這部分打轉的不是多數，也不是個共識，用省籍、選區民眾在中南部、閩南話講的好，或是主張獨立來定義本土派？都不盡然。因為本土派裡面希望統一的也不少，台灣是多元包容社會。
(中時電子報)
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