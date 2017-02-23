後山美麗不輸人 東馬醫學美容中心就位
後山也可享受完整的醫美服務，台東馬偕醫院醫學美容中心最近引進最新的超音波拉提設備，醫美設施更完備。
台東馬偕成立醫學美容中心後，陣容越來越完整，除有皮膚科、整形外科、耳鼻喉科及家醫科醫師進駐外，日前引進最新的超音波拉提、脈衝光等設備，具備與西部大醫院同等級的醫美服務。
整形外科醫師蔡嘉軒表示，醫院的超音波拉提設備，可以針對患者需求調整溫度及深度，是相當客製化的設備，且恢復期短、不需開刀，很受患者歡迎。
皮膚科主治醫師王研人表示，臉部及皮膚問題，東馬都有設備可以解決，尤其是院方的亞歷山大雷射機器，是除毛的高階機種，就連西部大醫院都不見得有，用過的患者都讚譽有加。
耳鼻喉科主治醫師許瑞賢說，去年尼伯特風災1男子遭打斷鼻梁，要為他重建山根及鼻子，手術後鼻子比以往更挺、帥度增加不少，讓患者笑著說，尼伯特讓他重生。
東馬院長王功亮表示，東馬不只要做到急重症病患不外轉，就連醫學美容的需求也要兼顧，醫院的醫師都是一時之選，設備也非常先進，對有醫美需求的民眾，可以先到醫學美容諮詢中心諮詢，了解各項美容醫療的成效。1060223
(中央社)
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