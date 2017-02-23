盤點黨產官司 律師葉慶元：五案獲三全勝

我要評比

國民黨中央黨部。（本報資料照片）

蔡政府上任以來「用心」追查國民黨黨產，並成立不當黨產處理委員會，遭藍營批評是「追殺」、「只為選舉」！國民黨反擊透過訴行政訟討公道，目前已有所斬獲。國民黨委任律師、前台北市法規會主委葉慶元受訪時表示，以國民黨為原告的訴訟有5件，其中3件全勝，1件移轉處分部分勝訴、確認處分部分敗訴，1件敗訴。

根據《中評社》報導，黨產會通知銀行禁止國民黨兌現台支本票，使國民黨在台銀上億資金遭凍結。對於國民黨可否兌現，目前這個部分國民黨獲勝。

另，黨產會表示政黨經營事業就違反政黨本質，認為國民黨所有中投與欣裕台的股份都應該收歸國有。行政法院判停止執行移轉股權，國民黨在這也勝訴。

目前黨產會指婦聯會、救國團為國民黨的附隨組織。周五（24日）將舉辦聽證會，釐清救國團是否為附隨組織。葉慶元指出，救國團早與國民黨沒關係，所以國民黨找不到資料也很正常。

因為救國團一開始成立時就是獨立組織，只是和國民黨有關係，所以可能找得到的資料都會在救國團，不在國民黨。至於婦聯會的人事、財務、組織、業務早就沒有關係。否則國民黨不會花時間去爭執這個部分。

葉慶元強調，民進黨現在一黨獨大，但「憲法」平等權是不分政黨，民進黨卻針對國民黨，已違反憲法第7條平等的規範。這種事後追懲制，以顛覆所有民主法治國家的基本精神，就連國民黨過去都沒這麼做。

(中時電子報)