機位選愈後面、服務愈好？空姐曝飛行內幕
搭機時習慣靠窗還是走道座位？大多數民眾偏好前方座位，前排機位方便下機時先走、減輕飛行搖晃避免暈機等，但對於坐在機尾的乘客有哪些好處呢？此外，還有空服員透露，他們私下不會使用機艙熱水泡咖啡喝。究竟，3萬6千呎高空還有哪些罕為人知的飛行內幕？
全球機場每日超過12萬架次航班起降，頻繁班機縮短各國距離，美媒《商業內幕》列出多項空姐幕後知識，包括乘客登機禁止自帶酒類，避免乘客飲酒過量失控；空服員有權力要求乘客於起降打開窗戶遮光板、豎直椅背、包包塞座椅下方，防止意外發生時明暗程度落差過大等。
有衛生專家觀察到，機艙椅背後的托盤桌其實是最不乾淨的地方。空服員透露，座位前托盤桌不是每趟飛行都會擦拭過，但就算有清理，也是以一塊抹布完成所有擦拭工作；或曾目睹乘客直接在座位前托盤桌更換嬰兒尿布，甚至若遇到衛生習慣不佳的乘客，地上的液體污漬可能不是水，而是尿液。
空服員普遍被視為夢幻工作之一，但背後也有不少辛酸，如空服員在起飛前的待命、轉機、調度等過程都不列入薪資計算，有可能工作長達12小時，實際只有6小時支薪。
而對於大多乘客習慣選機艙較前方機位，不少空姐透露，比起爭搶前排座位優先下機，機艙後方座位的空服員服務更周到，尤其在短航線班機，空服員可能沒有辦法每次都能即時服務前方座位按鈴的乘客。
(中時電子報)
文章來源：多數空姐都知道的11件飛行內幕
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