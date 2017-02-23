二二八真相 國史館呼籲清查機關政治檔案

二二八事件今年滿70週年，但許多人仍認為真相未明。國史館館長吳密察說，經過2次政黨輪替，機關中立化程度一定比以前更進步了，應抓緊時機，徹底清查調查局、軍法局、軍情局、警察單位等重點機關政治檔案。

二二八事件今年滿70週年，仍有許多學者專家、民間人士持續蒐集史料，要還原二二八事件真相。

吳密察說，關於二二八事件的檔案，2000年第一次政黨輪替前，國史館曾出過3冊檔案彙編；2000年首次政黨輪替後，國家檔案局動員數十位學者專家協助，到全國各機關徵集二二八相關檔案，國史館並陸續出版了18冊「二二八事件檔案彙編」。

吳密察指出，今年是二二八事件滿70週年，國史館將再出版6冊「二二八事件檔案彙編」；其中的4冊就是從先前既有的檔案，再仔細整理出來的；另外2冊不是1947年的二二八事件檔案，而是政府歷年來如何處理二二八事件的過程。

至於這次國史館出版的「二二八事件檔案彙編」有何新的發現？吳密察舉例，以前大家知道有所謂的「清鄉」，這次從台中縣政府的史料，具體發現清鄉的細節，包括當初的盤查哨設置地點、如何鼓勵告密、造報清冊都在史料中呈現。

為了還原歷史真相，落實轉型正義，有立委提出「政治檔案法」草案，希望藉此法，找出戒嚴時期的政治性檔案。

不過，吳密察認為，政治檔案法不知何時會通過，再者，等法通過，要從各機關找出政治檔案，也要花很多時間，「若用當年（2000年）找二二八檔案的方法，鎖定幾個重要機關，去尋找檔案，會不會比較快？」

2000年時也曾參與國史館檔案徵集的吳密察說，當時到各機關找檔案，「人家打開A門讓你看，你怎麼知道後面沒有B門、C門？」；現在經過了16年、政黨也輪替了2次，「機關的中立化，一定比以前更進步了」。

此外，他說，檔案法實施後，機關的行政管理較上軌道，檔案整理也比較好；如果政府能責成檔案局，找幾個學者，再用當年調查二二八檔案的方式，努力地去對幾個重點機關進行清查，會比較快；至於所謂的「重點機關」，他認為，應該包括調查局、軍法局、軍情局、警察單位。

不過，吳密察也說，根據現在的檔案法，還是有不足的地方，因為檔案法管不到國民黨的檔案，而二二八事件當時是「黨國不分」的年代，還是需要調查國民黨的檔案，這部分應該透過「促進轉型正義條例」的立法，向政黨要求調查檔案。1060223

(中央社)