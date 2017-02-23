奧斯卡最佳女主角獎 艾瑪史東呼聲最高

在今年第89屆奧斯卡金像獎最佳女主角獎項中，曾以「黑天鵝」拿下奧斯卡影后的娜塔莉波曼來勢洶洶，不過艾瑪史東得獎呼聲則略勝一籌。

本屆奧斯卡最佳女主角入圍者包括：「愛侶」（Loving）蘿絲奈格（Ruth Negga）、「第一夫人的秘密」（Jackie）娜塔莉波曼（Natalie Portman）、「樂來越愛你」（LaLa Land）艾瑪史東（Emma Stone）、「她的危險遊戲」（Elle）伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）以及「走音天后」（Florence Foster Jenkins）梅莉史翠普（Meryl Streep）。

雖然提名名單上有奧斯卡重量級「常勝軍」梅莉史翠普，但「娛樂週刊」（Entertainment Weekly）分析，今年的影后角逐主要是在伊莎貝雨蓓與艾瑪史東兩人之間。伊莎貝雨蓓對於黑暗、道德扭曲的人物角色詮釋功力深厚，艾瑪史東苦中帶甜，展現愛情魔力的角色定位則非常討喜。

「娛樂週刊」指出，過去幾年來，奧斯卡主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Pictures Arts and Sciences）越來越喜歡像艾瑪史東這次的提名表現，也就是看似輕鬆自然，行雲流水且不留斧鑿痕跡，但這樣的銀幕表現背後，卻需要過人的才華，還要有精準的演技。

另外，在所有入圍最佳女主角的影片當中，「樂來越愛你」也是唯一一部同時入圍最佳影片的，這也讓艾瑪史東帶來有益的加分效果。

1988年出生於亞利桑那州的艾瑪史東，童年時期曾參加話劇演出，青少年時期則參加VH1電視台實境節目。2007年的「男孩我最壞」（Superbad）為她贏得好萊塢青少年獎最佳新人，知名度從此打開，接下來「熟男型不型」（Crazy, Stupid, Love）、「風雲男人幫」（The Gangster Squad）以及「蜘蛛人：驚奇再起」（The Amazing Spider- Man）等片，讓她人氣指數一路攀升。

曾以2014年上映的「鳥人」（Birdman）入圍奧斯卡最佳女配角的她，今年第二次入圍奧斯卡能否順利獲獎，備受矚目。

「今日美國報」（USA Today）今天報導，今年奧斯卡最佳女主角獎項中，理應得獎的是艾瑪史東，將會得獎的也是艾瑪史東。

報導中分析，如果娜塔莉波曼不曾以「黑天鵝」（Black Swan）得過奧斯卡影后，那麼這次她在「第一夫人的秘密」當中飾演賈姬．甘迺迪的表現，可能會讓許多人為她力爭，認為值得獲獎，但相較之下其實這次艾瑪史東更應該拿獎，因為這部音樂片真的拍得非常賞心悅目。

另外，「今日美國報」指出，她在片中演唱的「試鏡-逐夢的傻瓜」（Audition-The Fools Who Dream），彷彿是要獻給全天下懷抱夢想的所有人，「現在應該打電話給專門在奧斯卡獎座刻上得獎者姓名的師傅說，可以開始練習怎麼刻這位女星的名字了。」

電影網站Moviefone總編輯海恩（Tim Hayne）則分析，如果要在純真路線的新生代演員以及經驗老到、講究細節並且出類拔萃的戲劇表現之間做出選擇，美國影藝學院向來傾向於把獎座頒給前者，因此今年最佳女主角獎將由艾瑪史東領走。

但海恩認為，伊莎貝雨蓓其實是最有資格得獎的入圍者，因為她的演出大膽，讓人出乎意料而且魅力十足。1060223

(中央社)