二二八70週年 學者盼政府繼續公開檔案

今年是二二八事件70週年。國立台灣大學歷史學系教授陳翠蓮表示，希望民進黨政府對於共同歷史要更用心處理，這有助於社會共識的凝聚，包括繼續追查、公開檔案和真相的理解。

長期專研二二八事件的學者陳翠蓮最近發表「重構二二八」一書。談到二二八事件，她接受中央社訪問時指出，檔案要盡量找到、開放，討論二二八事件才能在完整周全的史料基礎上去檢討，「這是第一步」。從1990年到現在，檔案開放做了不少，但還有很大努力的空間。

陳翠蓮說，前總統李登輝時代有開放一部份檔案，但不去處理責任問題；民進黨2000年執政，前總統陳水扁對於二二八檔案開放往前推進，公布一部份政府部門檔案。

不過，對於整個事件，政府部門犯了什麼錯方面，陳翠蓮說，還是陳水扁任內，擔任國史館長的張炎憲大量出版二二八、白色恐怖檔案，當時的二二八基金會做了二二八責任歸屬的研究報告，但報告並沒有獲得政府部門的確認，還是半民間的態度。

至於馬英九時代，陳翠蓮指出，國史館8年不去處理二二八事件和白色恐怖案件，把重點轉向民國史、中國近代史、國民政府歷史的研究，也沒有公布更新的資料和檔案。

她指出，檔案開放不完全的最重要因素是當時的黨國體制，李登輝總統任內兼任國民黨主席，當時公布的大溪檔案、國防最高委員會會議紀錄，都來自黨史館，到現在「有些檔案還在國民黨」。

檔案開放之外，陳翠蓮說，二二八事件因為犧牲人數多、死傷慘烈，有人甚至被公開處決、曝屍等，這段受害的歷史，有長達40年的時間在台灣社會不能被談論，傷口復原、療癒的過程很漫長，過去20幾年來，多半是在療癒傷口和受害的記憶。

二二八事件走過70年，陳翠蓮認為，除了處理受害的記憶外，應該可以再往前一點思考，事情過程中，台灣社會為什麼受害，從過程裡，看到台灣社會如何因應危機，處理方式為什麼失敗等，從中找到省思和教訓，進一步轉化成為社會集體智慧，「也許已經到了這樣一個時機，可以這樣來做」。

此外，陳翠蓮說，過去討論二二八，著重於受害的歷史、國民黨政府的暴政，很少有人去真正理解戰後的台灣在什麼位置上；1949年後中華民國在台灣，資訊的控制某種程度是編造、欺騙，民眾對台灣戰後處境的理解，其實是在一定的框架下，也就是中華民國政府主權的框架，而她的研究發現其實不然。

陳翠蓮在最近出版的新書「從戰後美中體制重構二二八」談到，過去對二二八的理解著重於內政問題，忽略這其實是美國遠東政策一部分，美國的態度相當關鍵。近來美國對中、對台政策的態度似乎有變化，「我們是不是做好準備，有各種因應備案」。

陳翠蓮指出，從美國或日本的資料中發現，長期以來統治當局對戰後台灣的解釋，「跟事實有些落差」，對二二八的理解若可以放大視野來看，也許能對台灣現在及未來的處境有一些理解；處於強權夾縫下的台灣，應該更積極做好準備，這也凸顯國安團隊的重要性，但現在比較看不出來，希望政府部門適當程度要讓民眾知道。

她也期待，相較於馬英九政府的行禮如儀，民進黨政府要真正面對共同歷史，要更用心處理，共同歷史的處理有助於社會共識凝聚，包括檔案繼續追查、真相的理解與擴大視野的探討。1060223

(中央社)