228連假來台北當代工藝中心！看展覽、學紙雕、聽音樂

光織影藝術創作坊系列工作坊。（台北當代工藝設計分館提供）

這周六開始，就是「二二八」四天連假了，計畫好要去哪了嗎？喜歡藝文的朋友不妨可來台北當代工藝設計分館看「光織影藝術創作展」、聽音樂會、藝文講座，還能和英籍剪紙藝術家李柏天引領下創作出屬於自我風格的造型紙雕喔！用豐富的藝文滿足我們的心靈、度過歡樂假期！

南海路上，過去曾為國立科學教育館的仿天壇建築令人印象深刻，2015年底由工藝中心台北當代工藝設計分館正式進駐開館後，致力為國內外工藝家提供國際交流之平台，成為世界首屈一指之專業工藝殿堂，達「台灣人的故宮」為目標。

2016年12月為台北當代工藝設計分館一週歲館慶所策畫「光織影藝術創作展」，集結來自台灣、韓國、希臘、義大利、以色列、北歐、英、美、法、荷12國28位藝術家與設計師，以光影作為靈感，呈現當代藝術、設計與工藝的創新表現。

光織影藝術創作展參展藝術家李柏天。（台北當代工藝設計分館提供）

跳脫對於傳統工藝的印象，以新興的創意詮釋光影的無限魅力，如：英國藝術家李柏天（Tim Budden）以暈染的棉紙剪出《浮世系列》，虛實交錯的色彩世界，在光線照射下與背後投映的影子交織出如夢人生。

本展特別與引領時尚家居產業的「MOT 明日聚落」合作，帶來「北歐櫥窗」等旗下品牌，展出國際大師的經典燈具與生活器皿寫意陳列，讓光影藝術回歸生活、走入家中，成為最詩意的日常光景。

展覽期間，從自然啟發、燈光科技與生活情境營造等角度，規劃多樣化由參展設計師與專家達人分享光影應用講座。另有搭配節慶活動製作聖誕燈飾與藍曬印相手作課程，以及親子一同參與的光影樂器-特雷門琴手創課程，帶領民眾更深入了解生活中的光影之美。

而壓軸最後兩場活動將於228連假舉行，2月26日（日）上午「以光為空間寫詩：設計師的生活提案」講座則邀請到北歐櫥窗品牌經理邱柏翰，透過設計品牌的深入認識，了解國際設計師如何以「光」作為設計靈感，歡迎民眾前來聆聽學習如何用「光」來點亮居家生活空間。當日下午安排「剪出你的想像力」手作課程，民眾可在英籍剪紙藝術家李柏天引領下創作出屬於自我風格的造型紙雕。

光織影藝術創作坊系列工作坊。（台北當代工藝設計分館提供）

228連續四天假期，台北當代工藝設計分館不打烊，民眾除了可欣賞「光織影藝術創作展」以藝術與設計創作來探討光的跨界想像，可參加展覽壓軸最後兩場手作課程及講座活動，另每日下午2:30-4:30於戶外廣場安排街頭藝人音樂演出。228連假就這樣約定，咱們相約台北當代工藝設計分館「樂賞工藝聽美聲嚐美食」，悠閒自在迎接今年的第一個連假。

光織影藝術創作坊系列工作坊。（台北當代工藝設計分館提供）

光織影藝術創作展

日期：2016年12月15日至2017年03月19日

時間：週二～週日09:30－17:30（週一休館；國定例假日除外）

地點：台北當代工藝設計分館四樓（台北市中正區南海路41號）

(中時電子報)