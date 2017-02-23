NBA》沃神再搶先爆 七六人送伊耶索瓦到老鷹

伊索索瓦(左)最近20個月被交易5次，主因在於總被當成交易籌碼。(美聯社資料照)

「爆料天神」沃納洛斯基又搶先所有媒體之前出招了，這次中招的是七六人！搶在七六人與老鷹官方宣布之前，沃神23日搶先爆料，七六人將把陣中先發小前鋒伊耶索瓦送到老鷹，換回大前鋒史普利特與2個第2輪選秀權。

伊耶索瓦本季擔任七六人先發前鋒表現還算稱職，場均14.8分、5.9籃板與1.8助攻，他生涯效力過公鹿、魔術、活塞、雷霆與七六人，卻在最近20個月第5次被交易，大部分換隊原因都是被當成交易籌碼，這次也不例外。

七六人會想跟老鷹換回可打大前鋒與中鋒史普利特的主因，在於他們持續兜售中鋒歐卡佛當中，畢竟他們已經擁有恩比德與諾爾兩名優質中鋒，實在沒道理再留歐卡佛，只是先前歐卡佛的交易已經流標過1次，當前能否成真還很難講。

(中時電子報)