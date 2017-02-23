金正男遇刺 北韓怪馬國隨南韓陰謀起舞

北韓駐馬來西亞大使Kang Chol。(美聯社)

北韓週四不願正面承認其最高領導人金正恩的哥哥金正男在馬來西亞遭刺殺，僅稱有一名國民在馬來西亞死亡，並表示馬國政府因負起最大責任，還指控馬國政府隨南韓陰謀起舞。

根據英國《電訊報》(Telegraph)報導，北韓官媒朝鮮中央通訊社表示，馬來西亞政府在2月13日事件發生後，一開始對北韓的說法是一名持有北韓外交護照的人士在吉隆坡機場心臟病發死亡，但在南韓媒體報導此人死於毒殺後，馬來西亞政府改變其立場，並開始將事件複雜化。

北韓官媒更指控，馬來西亞態度轉變的時機，剛好和南韓政府發出反北韓的陰謀論的時間相當。北韓認為馬來西亞政府應因這名北韓國民死在其領土上，負起最大的責任。北韓官媒也指控，馬來西亞對持有外交護照人士的遺體上進行解剖，違反了國際法。

雖然馬來西亞已經確認這名死在吉隆坡機場的男性是金正男，但北韓不願證實，並且以這名護照上的姓名Kim Chol來稱呼他。

馬來西亞警方昨天對一名北韓外交官和一名北韓航空公司官員發出通緝令，馬警希望能針對金正男的謀殺案偵訊這兩人。馬警警長Khalid Abu Bakar表示這兩人人都在馬來西亞，但無法確定他們是否待在北韓大使館裡。

截至目前為止，馬警已發現8名涉及金正男謀殺案的北韓籍嫌犯，並已經拘捕其中一人。北韓雖然要求馬來西亞直接將金正男的遺體交給北韓大使館，但遭到馬國政府拒絕，並表示只會將遺體交給直系親屬，但無人前來領取金正男的遺體。

(中時電子報)