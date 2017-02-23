學者建議政府成立專門研究二二八團隊

中研院台灣史研究所研究員許雪姬認為二二八事件過了70年，政府始終沒有計劃性的釐清事實，隨著時間拖延，當事人逐漸凋零與史料遺失，她建議成立研究團隊，專門研究二二八事件。

今年是二二八事件70週年，學者許雪姬指出，根據她對二二八史料研究，要了解二二八真相，就必須了解當時國民黨統治的本質，國民黨情治單位派許多人滲透各地的二二八處理委員會，且牽涉台灣行政長官陳儀的運作，與國民黨內鬥，例如當時奉命前往台灣宣慰的白崇禧。

許雪姬表示，日本統治時期的抗日要角楊肇嘉，二二八事件前後旅居上海，留下許多當時的剪報等珍貴史料。根據她對這些史料的研究，二二八事件發生後，楊肇嘉率領「台灣重建協會上海分會」前往南京向國民政府陳情，提出嚴懲陳儀、不要派遣軍隊、和平解決二二八等訴求，當時中國大陸的輿論大都偏向同情台灣。

許雪姬說，蔣介石本擬派白崇禧在1947年3月10日就赴台宣慰，但在陳儀攔阻下，白崇禧3月17日才抵達台灣，並在來台當晚就採用陳儀的說法，宣布二二八是共產黨煽動；且白崇禧在台期間，台灣當局仍槍決了包含畫家陳澄波在內等共20人。當時上海的台灣同鄉會評價白崇禧來台是「只宣慰陳儀一個人」。

但許雪姬也指出，白崇禧日後命令台灣軍警情治單位不得濫殺，且抓人要有名冊，並對參加過二二八的學生不予追究，因此確有人因白崇禧而獲救。她認為白崇禧處理二二八，有其消極的一面，也有積極的一面，這些都是二二八的真相之一。

她說，除了國民黨統治的本質，也必須了解當時台灣民間的狀況，畢竟國民政府1945年10月才接收台灣，短短16個月就發生了二二八事件；再者謝東閔、林頂立等「半山人士」在二二八事件中扮演的角色，也有待研究。

許雪姬說，二二八事件過了70年，政府始終沒有計劃性的釐清事實，隨著時間拖延，當事人逐漸凋零與史料遺失，二二八事件的真相只會越來越難了解。她建議政府應成立一個研究團隊，專門研究二二八事件。另外中研院的「台灣史檔案資源系統」也陸續將楊肇嘉留下的史料公開上網，盼能幫助二二八的相關研究。1060223

(中央社)