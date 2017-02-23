連5天濕冷 吳德榮：之後還有冷氣團南下

氣象專家吳德榮表示，今天大陸冷氣團南下，氣溫驟降、愈晚愈冷，會有連續5天濕冷的天氣，感受上特別冷，之後還有一股乾冷的極地大陸氣團南下，強度仍待觀察。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」表示，今天鋒面快速通過，大陸冷氣團隨之南下，氣溫驟降、愈晚愈冷。中部以北及東半部有局部雨，南部零星降雨的機率偏低。

吳德榮表示，明天至27日大陸冷氣團影響，日、夜的氣溫皆低，整天濕冷。明天至26日中部以北、東半部降雨比較明顯，南部也有局部短暫雨的機率，迎風面及山區因地形抬升作用，不排除有較大降雨。28日冷空氣緩慢減弱，氣溫小幅回升，北台灣仍濕涼微冷。3月2日還有一股乾冷的極地大陸氣團南下，強度仍待觀察。

他指出，今天晚上至25日，台北市的最低溫約可降至14度左右、中部以北沿海空曠地區低溫約在12度左右；26日及27日的氣溫，約僅1度的升幅。24日至27日3000公尺以上高山，水氣及溫度條件配合較佳，可望降雪。

這波降雨能否達到水庫集水的效果？吳德榮表示，春天鋒面系統移動快速，即使偶有雷雨胞伴隨其中，單一波鋒面所能累積的雨量，不足以解除目前缺水的狀況，通常是必須經過好幾波的鋒面，才會看到一些效果，過度期待這一波鋒面就能把水庫裝滿，一定是要失望的。1060223

(中央社)