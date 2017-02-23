冷氣團來襲 二二八連假前3天溼冷

我要評比

根據中央氣象局預報，今晚冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，一直要冷到27日，二二八連假前3天是又溼又冷的天氣，北部、東北部最明顯。

氣象局說，今天鋒面通過，全台天氣不穩定，易有局部大雨，鋒面通過後，大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，愈晚愈明顯。

氣象局預報，24日至27日全台受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部氣溫偏低，其他地區早晚氣溫低，北部低溫下探攝氏11度、東北部13度、中部14度、南部15度、花東16到17度，北部及東半部白天高溫不到20度，中部20度左右，南部仍可達20度以上。

另外，冷氣團影響期間，剛好華南雲雨區東移，各地都會有陣雨，天氣溼冷，北部及東北部較明顯。

28日至3月1日大陸冷氣團稍減弱，但清晨氣溫仍低，白天各地氣溫略回升，除東北部外，其他地區降雨趨緩。1060223

(中央社)