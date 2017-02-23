雨刷被綁不明衣服 警方疑為犯罪新手法

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密西根州1名夜間打工的女大學生，日前下班發現車子雨刷被綁不明衣服，旁邊還有兩部可疑車輛，嚇得立刻上車鎖門開走。當地警方正調查這是否為犯罪新手法。

住在密西根州弗林特（Flint）的19歲大學生哈德艾克（Ashley Hardacre）16日在臉書分享下班時刻的驚險遭遇，不但獲得當地警方與媒體高度關切，也引起網路熱烈討論。

弗林特警局警探文格勒（Brad Wangler）指出，在臉書看到哈德艾克的發文與照片之後，立即與她聯繫，警方目前已對此案展開調查，哈德艾克打工的購物中心保全也與警方密切合作，希望透過監視器錄影帶追查可疑嫌犯。

哈德艾克接受當地媒體WNEM訪問時說，母親以前曾提醒過她，人蛇集團會用這種手法綁架女性，因此當時她馬上進到車子，鎖門後立刻開走。1060223

(中央社)