下腹鼓脹疼痛 雙側腹股溝疝氣作祟
50歲郭老闆工作需長期搬重物，近幾個月下腹出現鼓脹症狀，按壓時還會有痠痛感，就醫檢查，發現雙側腹股溝疝氣作祟，經腹腔鏡手術後，大幅改善患者不適。
亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師石欣衛表示，患者自述因家中經營工廠，每天都需要搬運重物，剛開始只覺得肚子有腫脹感，原以為是去年尾牙期間暴飲暴食，加上春酒、宴席不斷，導致腰圍脂肪囤積，但症狀持續好幾週，之後更痛到無法正常工作。
石欣衛指出，男性罹患腹股溝疝氣（俗稱墜腸）的比例多於女性，又以小孩和老人居多，小孩發生疝氣原因為出生時腹股溝處的囊袋閉合不完全，當腹腔內的腸子或腹網膜掉入囊袋中，就會形成疝氣。
至於中、老年人出現疝氣的原因多為抽菸引起慢性咳嗽、搬重物或便秘，使得腹壓增加，造成腹腔內容物無法自動復位，就會出現疼痛狀況。
石欣衛指出，腹股溝疝氣可藉由「腹腔鏡疝氣手術」治療，相較於傳統疝氣修補手術，新式腹腔鏡疝氣手術的傷口小，僅有3個約1公分的小洞，加上恢復快，術後較不痛，甚至雙側疝氣可由單側傷口手術修補。
醫師建議，接受腹腔鏡疝氣手術的民眾，術後1到3個月應避免搬運重物，才能讓人工網膜與身體組織修補結合，成為強韌的筋膜。而為避免疝氣復發，應避免辛辣、酒類和燥熱補品，以免血管過度擴張造成出血問題。
此外，為減輕腹壓，盡量不要吃過硬、不好消化的食物，一旦造成解便困難，增加腹腔壓力，傷口便不易癒合。郭老闆術後隔天便辦理出院，不僅腹部腫脹狀況大為減輕，心情也開朗不少，讓家人放心許多。1060223
(中央社)
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