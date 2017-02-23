秦偉涉性侵案 北院下午開庭

藝人秦偉涉性侵案，台北地方法院今天下午將召開準備程序庭，釐清相關案情。

台北地檢署日前偵結秦偉涉犯性侵案，發現秦涉嫌性侵後援會粉絲、造型師等人，遭檢方起訴。

回顧前兩次北院開庭，秦偉均在律師陪同下出庭。秦偉強調自己從沒勉強任何人做不願意的事，也相信法院一定會還他清白、判他無罪；他也認為有些新聞報導偏頗，對他很不公平。

秦偉及其律師說，不實報導已經嚴重影響檢調觀感和判斷，也有人以此作文章、擴大渲染，未來有任何詆毀秦偉名譽的人或事，將訴諸法律行動。1060223

(中央社)