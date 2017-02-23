忌妒！福原愛曬江宏傑私密Q照

福原愛曬出江宏傑私密Q照替他慶生！（圖／取自福原愛微博）

日本桌球好手福原愛與江宏傑結婚後，兩人不時放閃，22日適逢江宏傑28歲生日，愛妻福原愛不忘在網上獻上祝福，但更讓粉絲開心的，是福原愛貼出江宏傑的私密Q照，讓粉絲都大呼「好忌妒！」

福原愛昨晚在微博上曬出與江宏傑的照片，幾張兩人共同喝珍珠奶茶以及飲料的甜蜜照片外，還有江宏傑居家躺在沙發上的Q照，讓不少網友看了好忌妒福原愛。

不過福原愛也因打字選圖挑太久，在日本時間已經過了22日後才貼出，她貼心寫下「老公，生日快樂」，更甜蜜大喊「愛你。」小倆口超級甜蜜。

(中時電子報)