周末來史博館！動手畫「花」、免費盆栽拿回家
春天來了，花知道！國立歷史博物館邀請大家228連假用花藝迎接美好的春天！
2/24（五）在史博館開展的「有鳳來儀，玉堂華彩─2017插花藝術展」，民眾在展場中除了欣賞充滿涵養與藝術的花藝作品，每天安排花藝老師現場示範插花藝術，2/24（五）至2/26（日）一連三天在史博館庭院推出熱鬧的花藝市集，精心設計限量活動，讓大小朋友一起到史博館畫花花拿盆栽！
為了讓更多大小朋友了解花藝的美好，史博館於2/24(五)至2/26(日)在庭院廣場舉辦花藝市集，同時推出「畫花花，送盆栽」及「小小解語花，史博闖通關！」有趣活動。「畫花花，送盆栽」邀請民眾觀察史博館周遭的花花草草後，用現場提供的紙筆畫出屬於自己的一花一世界。
或是運用無窮的想像力，畫下只為自己綻放的花兒。將這些畫好的花兒送給史博館，就可以獲得清新空氣的小盆栽！「小小解語花，史博闖通關！」則以任務卡方式，提供購票入場的民眾認識館藏與花藝展品的絕佳機會！完成任務的民眾可以獲得罐頭盆栽！以上兩個活動皆數量有限，送完為止！
對花藝有興趣的民眾，更要把握這次「有鳳來儀，玉堂華彩─2017插花藝術展」現場插花示範，2/28（二）至3/5（日）期間每天11:00和15:00，花藝老師將於展場示範不同器型插花方式，歡迎大小朋友來史博館，發揮創意、快樂度過假期！
(中時電子報)
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