今起連5天濕冷 吳德榮：下週四還有「極地大陸氣團」
今大陸冷氣團南下氣溫驟降，越晚越冷，入夜後北台低溫僅剩13~15度，今天開始到周一，連續五天都會是濕濕冷冷的天氣，最低溫將下探11度，一直要到下周三才會轉乾，不過氣象專家吳德榮今指出，下週四(3/2)還會再有一股「極地大陸氣團」南下。
吳德榮今在「洩天機教室」專欄PO文指出，今鋒面快速通過，冷氣團南下，氣溫會越晚越冷，明天開始到下週一(27日)不管白天或晚上氣溫都會偏低，且整天濕冷。下週一開始水氣開始略減，下週二冷空氣緩慢減弱，氣溫僅小幅回升，下週三(1日)天氣轉乾。不過下週四又會再有一股乾冷的「極地大陸氣團」南下，至於強度如何?吳德榮說仍須持續觀察。
另外，吳德榮指出單一波鋒面所能累積的雨量，不足以解除目前缺水的狀況，他說，通常必須經過好幾波的鋒面，才會看到一些效果，「過度期待」這一波鋒面，就能把水庫裝滿，一定是要失望的。
(中時電子報)
文章來源：吳德榮洩天機教室
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