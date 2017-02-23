捐發票領樹苗 民眾減碳兼送愛心
嘉義林管處配合植樹月，在嘉義、台南辦理贈樹苗活動，並與創世基金會合作，民眾持1張今年發票可兌領1株苗木，捐第2張發票或至林務局臉書粉絲專頁按讚，再贈第2株。
嘉義林管處今天表示，民眾把苗木帶回家，在自己家園種下一棵樹，持續給予灌溉、呵護，將植樹、護樹觀念落實在每一個家庭，為地球減碳貢獻一份心力。
嘉義林管處指出，苗木數量有限，民眾需把握機會，各領苗地點分別於25日上午9時在嘉義縣太保市嘉己人公園（高鐵嘉義站旁），有1000株苗木；3月12日上午10時20分在台南市安南區土城聖母廟後方新闢道路，1000株苗木；3月25日上午9時在台南市安平觀夕平台，500株苗木。
嘉義林管處說，民眾只要持今年統一發票即可兌領1株苗木，捐第2張發票或至「林務局－森活情報站」臉書粉絲專頁按讚，可贈第2株，每人最多可領2株。
民眾若要了解植樹月由來、各植樹活動場次詳細時間、地點及活動內容都可上http://www.106arbormonth.com.tw/網站查詢。1060223
(中央社)
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