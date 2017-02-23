歌手蕾哈娜投身慈善 獲哈佛人道主義獎
流行音樂天后蕾哈娜（Rihanna）可能以「節奏藍調」巨星身分最為人所知，不過，她今天以在慈善工作的奉獻，榮獲哈佛大學2017年度人道主義獎。
法新社報導，哈佛大學（Harvard University）宣布，來自美洲島國巴貝多（Barbados）的29歲蕾哈娜，28日將於校園親自獲獎。
哈佛基金會主任康特（S. Allen Counter）說：「蕾哈娜慷慨地在巴貝多布里奇敦（Bridgetown）的伊麗莎白醫院（Queen Elizabeth Hospital）建立1座一流的腫瘤學與核醫學中心，以診斷並治療乳癌。」
她也以祖父母為名，為就學於美國的加勒比海學生成立獎學金計畫，並支持發展中國家的女孩取得更好的教育。
康特表示：「由於這些慈善活動及體恤共享的表現，哈佛基金會全體學生與教職員選擇以2017年度人道主義獎表揚蕾哈娜。」
過去曾獲獎的傑出人士包括聯合國前秘書長潘基文，巴基斯坦活躍人士與諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai），以及美國老牌歌星萊諾李奇（Lionel Richie）等。（譯者：中央社周莉芳）1060223
(中央社)
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