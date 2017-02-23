嘉義台南空氣品質不佳 敏感族注意

今天嘉義、台南地區空氣品質不佳，空氣品質指標（AQI）呈橘色提醒，敏感族群應特別注意，必要外出應配戴口罩。

根據環保署空氣品質監測網，截至早上8時50分的觀測資料，嘉義、新港、朴子、新營、安南測站的空氣品質指標呈橘色提醒。

環保署提醒位於橘色提醒的民眾，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩，有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率；至於一般民眾，如有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動。1060223

(中央社)