薛化元：面對轉型正義 釐清二二八責任
做為第一個學者轉任的二二八基金會董事長，薛化元說，轉型正義是要釐清二二八責任，台灣族群間若不能面對共同歷史命運，就無法迎向共同的未來。
二二八事件從禁忌的話題，到政府公開道歉，至今屆滿70週年。去年10月接任二二八基金會董事長，薛化元這屆任期只到今年6月底，尚不知是否續任，但他為自己及基金會設立的目標卻已在進行。「我想做配合轉型正義，推動行政院版的二二八責任歸屬報告，或二二八轉型正義報告，跟當年做行政院二二八調查報告一樣」。
二二八基金會曾在2003年組成「真相研究小組」，召集歷史、法政學者，前國史館長張炎憲等人執筆。2007年，也是二二八60週年時出版了「二二八事件責任歸屬研究報告」，行政院備查，但未被列為官方版本。
薛化元說，推動行政院版的二二八責任歸屬報告，是他與執行長楊振隆的首要任務，「二二八基金會根據過去研究成果已經做了充分前置研究作業，未來希望取得行政院支持」。
除了推動官方版的二二八責任歸屬報告，二二八基金會還將推動史料出版、保存、修復，此外，將恢復二二八口述歷史、恢復二二八研究獎助等。
身為台灣史學者，薛化元對二二八有自己的看法。他認為，二二八的主要背景是文化衝突，是民眾對極權且能力不足的外來統治者的反抗，是對自由、民主、人權的追求。
因此，「1947年與2017年的族群問題不一樣，1947年的族群問題癥結是外來統治者、文化隔閡」，而現在台灣的外省族群，他們的先輩絕大部分當時不在台灣，就算在台灣，也未必參與彈壓、傷害人權的事件。
「釐清二二八責任的目的就是釐清二二八事件的問題，不需要有人背負原罪」，薛化元說，記取歷史教訓的目的是永不再犯。70年來，台灣各族群背負同樣的歷史命運，現在「我們要共同思考共同的未來」。
經過多年的努力，二二八事件由過去的一片空白逐漸成為有血有肉的歷史，薛化元也觀察到新生代年輕人對二二八的關注。他說，擔任台灣二二八關懷總會理事長期間，每年舉辦的二二八共生音樂節，都由年輕人主導，用充滿創意的方式紀念、理解二二八。
「他們還推出過二二八歷史地圖、二二八紀念撲克牌，我轉手就送光了，自己都沒有留」，薛化元笑稱，近來很紅的遊戲「返校」，「我也有買！不過到現在都還沒時間玩」。
「族群不是轉型正義障礙，是轉型正義沒做才變成現在族群融合的障礙」。對台灣史學者薛化元來說，1947年發生的二二八事件或許已成為歷史教科書的一部分，但轉型正義還在半路，二二八的歷史仍不能落幕。
薛化元為台灣大學歷史研究所博士，專長憲政史、台灣史、近代思想史，曾任台灣歷史學會理事長，現為政治大學台灣史研究所教授。1060223
(中央社)
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