聯發科併立錡疑內線交易 2人交保

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北檢偵辦聯發科合併立錡公司疑有內線交易，查出立錡發言人么煥維的前夫鄭捷丞及聯發科副理陳文淋涉案，昨漏夜訊問，今天凌晨諭令各150萬元及100萬元交保，均限制出境。

此外，么煥維人在國外，之後將約談到案。

調查局台北市調查處日前接獲檢舉指出，聯發科合併立錡公司疑有內線交易，經清查為立錡公司內部人員涉案，報請台北地檢署檢察官郭瑜芳偵辦。

檢調查出，立錡公司發言人么煥維前夫鄭捷丞涉有重嫌，鄭男在民國104年9月7日聯發科公布砸292億元合併立錡公司的重大消息發布前，透過親友購買立錡股票，初估獲利新台幣300萬元。另查出，聯發科副理陳文淋也涉嫌將消息告知親友買股票。

檢察官郭瑜芳昨天指揮市調處幹員兵分10路搜索，約談鄭捷丞等13人到案，全案朝違反證交法的內線交易罪嫌偵辦。1060223

(中央社)