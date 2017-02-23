科技業老闆是郵迷 陳友安愛郵票勝股票

中華集郵團體聯合會理事長陳友安自小就是個郵票迷，即使後來成為上市櫃科技公司大老闆，閒暇時最愛的還是欣賞郵票，他花在郵票的錢比投資公司還多，愛郵票勝過愛股票。

去年，國際郵展首次在台灣舉辦，協助中華郵政公司聯繫國外參展單位的就是中華集郵團體聯合會，現任理事長陳友安堪稱幕後大功臣。

陳友安從事科技業，是兩家上市櫃公司大老闆，從小就喜歡郵票。他說，從郵票可以探索很多故事，愈大愈沉迷集郵，至今超過半世紀，並漸從欣賞郵票走向學術研究。

陳友安高中開始從拍賣市場購買珍貴郵票，創業成功後，更常到國外買郵票，有些稀有郵票就是在蘇富比拍賣購得。

由於有些人蒐集郵票是為增值獲利，有人曾問陳友安郵票和股票在他心中的地位？他說，集郵就是單純的嗜好，從未估算過價值，嗜好是一輩子的事，可以從小玩到老，事業只是人生一個過程，到一定年紀就要下來。

陳友安默默集郵數10年，直到2003年才首次參加國內集郵競賽，當年就拿下金牌，讓台灣集郵界紛打探他是何方神聖。

國際郵展最高榮耀大金獎，參展條件是必須先在國內拿到金牌才有資格，世界郵展與亞洲郵展的大金獎，陳友安就拿過7次。2015年泰國的亞洲郵展，還以連3面大金獎紀錄，獲頒榮譽大獎；2016年在台灣舉辦的世界郵展中，陳友安也獲國家大獎。

對很多人來說，一張老舊、看起來平淡無奇的明信片，對陳友安來說卻是珍寶，他第一次拿到國際大獎的參展郵品，就是一張大清年代裁切錯誤的明信片。

陳友安現在同也是國際暨亞洲集郵聯合會評審委員、英國皇家集郵協會會士。

然而，陳友安對自己的嗜好卻很低調，很多科技同行，甚至公司同事都不知道他是個郵癡，更不清楚他曾多次在國外的郵展為國爭光。1060223

(中央社)