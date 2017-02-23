楊冪替身整形前舊照曝光 長得像都是假的

楊冪替身(左圖)激似本尊。(圖／翻攝自楊冪、卓亨瑜微博)

楊冪(左圖)和卓亨瑜(右圖)難以分辨。（圖／取自楊冪、卓亨瑜微博）

網友挖出卓亨瑜整容前照片，和楊冪不像。（圖／翻攝自《鳳凰娛樂》）

大陸女星楊冪和趙又廷主演的《三生三世十里桃花》掀起熱潮，連她的替身都因激似本尊成為話題，而近日她被挖出整容前舊照，和楊冪相似度沒有這麼高。

卓亨瑜在《三生三世》擔任楊冪替身，秀麗五官激似本尊，不過她只拍攝1個鏡頭，因此被網友質疑她是靠楊冪蹭熱度，讓她火大反擊，「我好像不虧欠你們什麼，喜歡多來來，不喜歡麻煩走好」。

雖然她否認炒作，但卻被挖出曾指楊冪「整得像我」，還多次打著「寧波小楊冪」封號參加活動，而網友更找出她舊照，發現她沒有這麼像楊冪，推測她應該整容了。

(中時電子報)