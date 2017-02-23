跨性別廁所權益 川普真的撤了！

「中性廁所」設計專用的新標誌。(圖/美聯社)

美國北卡羅納州德罕21C博物館飯店，張貼在廁所外的新標誌，圖中人像一半穿著褲子一半穿著裙子，顯示該廁所提供給跨性別人士使用。(圖/美聯社)

選前就擺明對ＬＧＢＴ權益無視的川普，上任以後開始大刀闊斧的執行這些不友善性別團體的政策，首先拿跨性別廁所開刀，美國時間22日川普宣布撤銷前任總統歐巴馬對跨性別友善的廁所政策，歐巴馬任內推動在校園裡建設維護跨性別學生權益的「中性廁所」，明確告知校方必須讓跨性別學生依照他們使用意願，即選擇認同的性別使用廁所，不能強制規定他們一定要按照生理性別如廁。

據《路透社》（Reuters）報導，美國總統川普在當地時間22日宣布，撤銷捍衛跨性別學生權益的廁所政策，而這是前任總統歐巴馬主要推動的政策之一。

歐巴馬在2016年5月下令全美公立學校，必須允許跨性別學生依照他們選擇的性別認同去使用廁所，否則將扣留該州的聯邦教育補助經費，該政策隨即在各州引起不小的爭議，甚至後來遭到聯邦法官擱置此行政命令，而川普更進一步將此政策推翻。

報導指出，推翻歐巴馬友善跨性別政策，將會激起固守傳統價值觀的選民熱情，但也勢必會再度掀起川普上任以來一波波的抗議行動。

(中時電子報)

美國跨性別廁所法

2016年6月26日紐約同志大遊行活動現場。(圖/美聯社)