綠仇中納陸配入委員會 李明賢：批藍親中賣台又是啥標準？
民進黨昨成立第一屆「新住民事務委員會」，聘請12位委員，其中來自大陸的寧家榮引人關注，因她自爆「曾加入共產黨」，但沒繳黨費已退黨。對此，國民黨文傳會副主委李明賢認為民進黨過去長期仇中，現海納百川是好事，但批評國民黨親中賣台這又是甚麼標準？
新住民在台灣已將近50萬人，新住民子女也突破35萬人，新住民已成台灣第五大族群」。作為一個傾聽民意、尊重多元族群的政黨，民進黨必須回應新住民的需求和意見。因此，總統蔡英文成立「新住民事務委員會」邀請12名新住民、專家和學者擔任委員。
其中身為陸配的寧家榮，2005年來台灣，現為網路保養品的總經理。被問到是否曾是共產黨員？會不會有壓力？她說，「自己曾加入共產黨」、之後退黨，「不要把中國大陸想得那麼恐怖」，對她來講，大陸是娘家，台灣是婆家，兩邊都是家。
李明賢認為民進黨願意重視陸配、海納百川確實是好事，不過，許多民進黨人士過去長期仇中言論，動輒把統戰、第五縱隊掛嘴邊，甚至批評國民黨親中賣台，這又是甚麼標準？
網友也砲轟「雙重標準就是民進黨的標準」、「千錯萬錯，綠色不會錯。雙重標準豈能充分形容民進黨，應該稱為詐術始祖，五花八門嘆為觀止。」
(中時電子報)
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