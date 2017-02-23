經典賽限球數 陳冠宇：大膽搶好球

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備戰世界棒球經典賽（WBC）的中華隊今天搭機前往日本移地訓練，投手陳冠宇談到球數限制的因應策略表示，「大膽搶好球」。

WBC投手有球數限制，首輪每名投手單場最多65球，超過50球要休4天，超過30球要休1天，連2天出賽也要休1天。

陳冠宇說，以往投球策略「前2個球一定要搶到1個好球」，WBC也會用一樣心態，積極搶好球數。

經過對古巴熱身賽，陳冠宇感覺直球狀況不錯，接下來到日本會加強變化球掌握程度，並適應在寒冷天氣投球。

他說，曾受傷開刀，遇天氣轉換需充分熱身，關節才能活動開，天氣冷時直球可能較晚進入狀況，要特別注意。

除賽前保暖、充分熱身，陳冠宇提醒隊友，日本與韓國天氣乾燥，手指甲較易裂開，要花時間保養，以免影響投球。1060223

(中央社)