金正男大馬遇刺 北韓批地主國應負責
北韓今天批評馬來西亞應為上週1名北韓公民在大馬之死負責，並指控吉隆坡在南韓捏造的情節下，展現「不友善」態度。南韓稱北韓特務暗殺北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男。
路透社報導，北韓中央通信社（KCNA）報導，大馬當局最初通知北韓，1名持北韓外交護照人士2月13日在吉隆坡機場心臟病發死亡。
北韓中央通信社說，但南韓媒體報導這名男子遭毒死後，馬國很快就改變立場，開始將事件複雜化。
「值得正視的是，馬國方面不公正之舉和南韓當局密謀反朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）的詭計恰巧在同時。」
報導中表示：「他的死，最大責任在馬來西亞政府，因為1名DPRK公民死在大馬境內。」
北韓中央通信社的報導指控馬國政府對1名持外交護照者進行驗屍，違反國際法。1060223
(中央社)
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