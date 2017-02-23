中橫白沙橋隧道貫通 預計11月底通車

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台八線中橫公路181.4公里處白沙橋路段，多次颱風崩坍慘重，公路總局決定棄線改道，改至立霧溪對岸，貫穿山頭，新建隧道銜接兩側橋梁。日前隧道貫通，估11月底完工通車。

公路總局第四區養護工程處長廖吳章表示，近年經歷多次颱風，白沙橋路段單一地點先後崩落達90萬立方公尺的土石，以一輛砂石車載重5立方公尺計算，共清運18萬車次，創下台灣道路土石坍最多的紀錄。

廖吳章說，此一路段雖搶修通車，但因土石坍方造成道路潛在危險，因此，自2015年11月進行「白沙橋災害路段復建工程」計畫，包括跨越立霧溪架設2座橋梁及1座隧道，避開易災變路段。

新公路將穿越溪床並繞過地質敏感地帶，其中，全長172.4公尺的單孔隧道，日前正式貫通，工程進度將接續興建鋼拱橋，預計今年11月底就能完工通車。

秀林鄉公所表示，白沙橋路段每遇颱風就發生坍方、道路中斷，嚴重影響當地觀光和民生運輸補給；期待新公路早日完工後，改善現有困境。1060223

(中央社)