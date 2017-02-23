「人聲打擊」歌喉讚！兒童節來看阿卡貝拉親子劇
對小朋友而言，四月兒童節可是他們的大日子！除和爸媽享用大餐外，不妨也來些藝文活動，長之事又能增添快樂喔！兒童節給小朋友不一樣的驚喜體驗，誠品表演廳3/18、3/19推出《阿卡的兒歌大冒險》升級重演版，除保留阿卡貝拉混搭台灣童謠的演出特色，更加入以往沒有的全新元素「人聲打擊」，讓童謠更添節奏感！
好助眠的虎姑婆！「人聲打擊」升級版演出
凶巴巴的《虎姑婆》變成溫柔助眠的搖籃曲？曾獲台北藝穗節戲劇類首獎的A劇團，在劇中以阿卡貝拉表現方式大唱《泥娃娃》、《小毛驢》、《天黑黑》跟《妹妹背著洋娃娃》等琅琅上口的兒歌。
不受傳統框架限制的他們，甚至把《虎姑婆》變成搖籃曲，充滿啟發與趣味性，首演後更有不少家長詢問是否會發行劇中歌曲的原聲帶。此次重演將加入新元素「人聲打擊」，並由A劇團音樂總監高竹嵐親自上台呈現，要帶給親子朋友們更勝首演的升級版演出！
多元內容啟發小朋友的創意想像力
誠品表演廳自推出親子系列三年以來，每年都跟年輕有創意的劇團及音樂家合作，目前已累積了8檔全新製作，包含結合古典樂、小丑、默劇和多媒體的音樂劇場《阿醜奇遇記》、完美結合科技藝術與親子劇場的《小米與蝶魚的奇幻旅程》及結合宮崎駿動畫音樂改編與酷炫多媒體的《叮叮的奇幻冒險：消失的童玩王國》，以培養小朋友的創意想像力！
(中時電子報)
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